Gerede Belediyesi’nin araç filosu göz kamaştırıyor

Haber: S. Özge Yücel

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın her yıl araç filosuna eklediği araçlar adeta göz kamaştırıyor. Gerede’ye daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermek için her yıl araç filosunu genişleten Gerede Belediyesi vatandaşlar tarafından takdir topluyor. Filoya yeni eklenen 3 Şehir İçi Dolmuşu işlemlerinin tamamlanmasının ardından vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’Araç filomuz artık daha da güçlü. Belediyemiz araç filosunu güçlendirerek hizmet kalitemizi arttırıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu tarafa Gerede Belediyemizin çok daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmesi için Hizmet Araçları, İtfaiye araçları, İş Makinaları ile araç filomuzu genişlettik. Yeni aldığımız Cenaze Nakil Aracı, Şehir içi Dolmuşlar, Kamyonet, İş Makinaları alarak daha da güçlendirdik. İlçemize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun. AK Parti Bolu Milletvekillerimiz Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın’a, İlçe Başkanımız İsmail Çetin’e, Belediye Meclis Üyelerimize ve tüm Personelime teşekkürlerimi sunarım’’ dedi.

Vatandaşlar; belediye filosunu güçlendirerek daha hızlı ve daha kaliteli hizmet noktasında yaptığı hizmetlerden dolayı Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür ettiler.