Gerede Belediyesinin beklediği gün geldi

Haber: Erdal Tanrıverdi

İhale 25 Mart 2022 Cuma günü saat 14.30’da yapılacak. İşin bitimi ise yer tesliminden itibaren beş yüz takvim günü olarak belirlendi.Bu kapsamda Gerede Demirciler Mahallesi Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Projesi uzlaşma görüşmeleri de başladı. Vatandaşların merakla beklediği Demirciler Mahallesi Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından proje, fizibilite ve uzlaşma şartlarına ilişkin çalışmalar tamamlanarak alt arastada bulunan Orta Mahalle Saraç Osman Sokak No:9/B adresindeki uzlaşma ofisinde, hak sahipleri ile görüşmelere başlanıldı.

Uzlaşma görüşmeleri kapsamında, öncelikli olarak fay hattı üzerinde bulunan taşınmaz malikleri ile görüşmeler yapılıyor, diğer taşınmaz malikleri de sırayla görüşmelere davet edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ’nin denetiminde, GEDAŞ firması tarafından yürütülen uzlaşma sürecinin, kısa bir sürede tamamlanması ve inşaatların yapımına başlanılması planlanıyor. Bu kapsamda alanda hak sahibi olan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için davet süresi içinde uzlaşma görüşmelerine katılmaları ve konu hakkında gerekli hassasiyeti göstermelerine dikkat çekildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Allar; Demirciler mahallemizin kentsel dönüşümü ile alakalı son olarak geçtiğimiz aylarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile görüştüğümüzde projenin gerçekleştirilmesi için TOKİ heyetini İlçemize göndererek gerekli talimatı verdi. Demirciler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi her ne kadar kamuoyu nezdinde “durdu, yapılmayacak, iptal edildi” gibi algı oluştursa da Belediye olarak çalışmaları sürdürüyoruz. Çünkü vatandaşımıza verilmiş bir söz var. Evet, uzun bir süre geçti. Ama projenin büyüklüğü, çoklu hisseler, Devletimizin atlattığı badireler (15 Temmuz Hain darbe girişimi, Deprem ve seller, Kur baskıları, Koronavirüsvb) sebebiyle süreçte olumsuzluklarda yaşadık. Uzlaşamadığımız çok az parsel kaldı. Hemşehrilerimizi uzlaşmak üzere Kentsel Dönüşüm Ofisine bekliyoruz” Ayrıca projenin gerçekleşmesi aşamasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanımız Murat Kurum’a, AK Parti Bolu Milletvekillerimiz Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın’a İlçe Başkanımız İsmail Çetin’e desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum dedi.