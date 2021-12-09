Gerede Büyüyor, Araç Filosu Güçleniyor

Haber: Okay Özcan

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın ikili diyalogları ve girişimleri sayesinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yaklaşık 750 Bin Tl değerindeki Çöp Kamyonu Gerede Belediyesi’ne ve İlçeye kazandırıldı. Gerede genelinde 6 Çöp Kamyonu ve 18 personel ile temiz şehir anlayışı ile çöpler toplanarak vatandaşa hizmet veriliyor. Gerede'nin her geçen gün büyümesi ve gelişmesi nedeni ile ihtiyaç duyulan 11+1 m³’lük Çöp Kamyonu Karma Organize, Deri Organize, Cezaevi gibi büyük ve toplu kullanım alanlarında kullanılmaya başlanacak. Ayrıca mevcutta bulunan 4 Çöp Kamyonunun kasasıda ihtiyaca binaen yenileniyor.

“İLÇEMİZ İÇİN GECE, GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada; ‘’Belediye olarak amacımız hemşehrilerimize hizmet üretmek, araç filomuza kazandırdığımız Çöp Kamyonumuz Karma Organize, Deri Organize, Cezaevi gibi büyük alanlarda kullanmaya başlıyoruz. İlk günkü heyecan ile İlçemiz için gece, gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.