Gerede buz tuttu

Haber: N. Halid Altundal

Hava sıcaklıklarının dalgalanmaya başladığı ilimizde kar yağışı aralıklarla meydana geliyor. Sıcaklıkların tekrar sert düşüşe geçtiğimiz ilimizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yine en düşük sıcaklık ölçüldü. Meteoroloji verilerine göre ülkemizdeki en düşük sıcaklık 28 Ocak’ı 29 Ocak’a bağlayan gece Gerede ilçesi Samat köyünde -24 derece olarak ölçüldü. Gerede Samat Köyünü -15,9 derece ile Denizli’nin Kale ilçesi ve Kütahya’nın Altıntaş ilçesi izledi.

SICAKLIK YÜKSELECEK

Öte yandan ilimizde sıcaklıklar Pazar günü itibariyle yeniden artış göstermeye başlayacak. 31 Ocak Pazar günü sıcaklık en düşük 1 en yüksek 7 derece ve hava parçalı bulutlu; 1 Şubat Pazartesi günü sıcaklık en düşük 2 en yüksek 11 derece ve hava yağmurlu; 2 Şubat Salı günü ise sıcaklık en düşük 5 en yüksek 14 derece ve hava parçalı bulutlu olacak.