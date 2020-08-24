Gerede Çayı hastalık saçıyor

Haber: Volkan Yılmaz

Gerede’den Karabük’ün Eskipazar ilçesine kadar uzanan ve 100’ü aşkın köyden geçen Gerede Çayı’ndaki kirlilik ve kötü koku vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor. Derenin çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle vatandaşların sıkıntılı anlar yaşadığı öğrenilirken, hayvanların ise sudan kaynaklı hasta olduğu ifade ediliyor. Daha önce de balık ölümleriyle gündeme gelen Gerede Çayı, vatandaşların yetkililere şikayetlerini iletmesi sonucu, dereden numune örnekleri alınmıştı. İncelemeler sonucunda, Gerede Deri Sanayi Bölgesi’ndeki deri fabrikalarına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından 360 bin lira ceza kesilmesiyle sonuçlanmıştı.

“KÖYLÜ SUYUNU BU ÇAYDAN KARŞILIYORDU“

Çayın geçtiği Akçaşehir köyünde oturan Mehmet Bıyıklı, "Bu çaydan biz 80'li yıllarda içme suyumuzu karşılıyorduk. Bu suya 10 çeşit kuş türü geliyordu. 8-10 çeşit balık türü yaşıyordu. Gerede'den Karabük'e kadar bu dere sayesinde balıkçılıkla geçimini sağlayanlar vardı. Şu anda ne balık ne kuş kaldı bu çayda. Bu Gerede tabakhanesindekilerin bu ırmağa verdikleri zarardan kaynaklanıyor. Şu anda kimyasal atık çok karışıyor buraya. Daha önce hayvanlar da biz de bu suyu içiyorduk. Köy suyunu bu çaydan karşılıyordu. Ama şu anda bu çaydan hiçbir şey yapılmıyor. Kokudan köyde bile durulmuyor. Köye ev yapanlar yaptığına pişman. Çok kişi köyden göç ediyor. Biz Gerede'deki sanayicilerin arıtma sistemi kurmasını istiyoruz. Suya pislik salmamalarını istiyoruz" dedi.

“KOKUDAN DURULMUYOR”

Aynı köyde yaşayan Arif Demirtaş da, "Emekli olduktan sonra köye geldim sözde temiz hava almak için. Eşim astım hastası. Köyde kokudan durulmuyor. Gerede'deki deri fabrikalarının pisliklerinin ırmağa akmasından dolayı böyle oluyor. Bu ırmak çok köyden geçiyor. Ben arıtma yapılmasını istiyorum. Irmağa salmasınlar. Bu su cam gibi berrak akardı. Şimdi çok kirli akıyor" diye konuştu.

“ZEHİR AKIYOR”

Çayın geçtiği Çağış köyünde yaşayan Durmuş Erdoğan ise, şunları söyledi:"Gerede'deki tabakhanelerden dolayı, arıtma tesislerinin faaliyette olmamasından dolayı buraya zehir akıyor. Hayvanlarımız bu sudan içiyor ve hastalanıyor. Bu su bizim evlerimize 200 metre mesafede. Kokudan duramıyoruz. Sürekli zehir akıyor. Bunun bir çaresinin bulunmasını istiyoruz. Daha önceden bu su çok temizdi. Dere yatağında balıklar vardı. Tatlı su balıkları vardı. Şu anda zehir aktığı için balık yok. Bizim büyükbaş hayvanlarımız bile su içince hastalanıyor. Onlar için endişeleniyoruz. Gerçekten tehlike saçıyor " dedi.

‘’BURALARA BALIK TUTMAYA GELİR SU İÇERDİK’’

Suyun geçtiği bir diğer köy olan Ortaca köyünde oturan Ramazan Erdemir, "Buradan gelip geçerken, su bizi kokudan çok rahatsız ediyor. Buralara balık tutmaya gelir su içerdik. Şimdi ise maalesef yanına yaklaşamıyoruz. Buralarda tabakhaneler var, tekstil fabrikaları var, arıtmaları yok. Arıtmaları çalıştırmıyorlar. Bir an önce çözüm getirmeleri lazım" diye konuştu.