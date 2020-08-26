Gerede Çayı iddialarına cevap

Haber: BMA

Gerede ilçesinden Karabük’ün Eskipazar ilçesine kadar uzanan Gerede Çayıyla ilgili geçtiğimiz günlerde gerek ulusal gerek yerel basın organlarında çıkan Gerede Çayındaki kirlilik haberlerine Gerede Deri İhtisas Sanayi Bölgesi ve Belediye Başkanı Mustafa Allar’dan açıklama geldi.

“TABAKHANELERİN TAŞINMA SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR”

Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Gerede Deri İhtisas Sanayi Bölgesinde yaklaşık 3000 kişinin çalıştığı 130 fabrikada üretim yapılmaktadır. Gerede’de üretilen deriler Türkiye’nin ayakkabılık deri ihtiyacının en az %50’sini karşılamaktadır. Gerede’de Deri üretiminin geçmişi babadan oğula/ustadan çırağa sistemiyle 900 seneye kadar uzanmaktadır. Şehir içerisinde kalan tabakhanelerin taşınma süreci de devam etmektedir. 1 Milyon m2 üzerinde bir alanda şu anda 50 fabrikanın yapımı devam etmekte olup 11 fabrikamız inşaatını tamamlayıp son derece modern bir ortamda çalışmalarını sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.

ALLAR: “FABRİKALARDA ATIKLAR KONTROL ALTINDA, DENETİMLERİ YAPILIYOR”

Öte yandan konuyla ilgili Gerede Belediye Başkanı ve aynı zamanda Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkan Yardımcısı Mustafa Allar da bir açıklama yaptı. Allar açıklamasında şunları söyledi: “Bildiğiniz üzere Ulusu Deresinde bulunan suyun bir kısmı Ankara’nın içme suyu kullanımına sunuldu. Derede debi düştü. Oksijensizlikten kaynaklı zaman zaman balık ölümleri de gerçekleşmekte. Havaların kurak geçmesi nedeniyle de hali hazırda Ulusu da şu anda su bulunmamaktadır. Dereyi besleyen Markuşa tamamen kurumuş vaziyettedir. Geçtiğimiz günlerde bu çayın kuruduğuna yönelikte haberler basında yer aldı. Deri Organize Sanayi Bölgemizde arıtma tesisi bulunmaktadır ve çalışmaktadır. Elimizden gelen tüm tedbirleri alarak yaklaşık 3,5 Milyon TL harcayarak Arıtma Tesisimizi revize ederek yeniledik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde tesislerimiz aktif durumdadır. Diğer çevresel atıkları, kromlu talaşlarını ve arıtma çamurunu da Düzenli Depolama Bertaraf Tesisinde imha etmek amacıyla Geri Dönüşüm Firmasıyla görüşmelerimiz tamamlanmak üzere. Sözleşme yapılacak ve bu atıklarda imha edilecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan alacağımız hibe ile yaklaşık 6000 M3’lük Yeni Arıtma Tesisi yapımı için de çalışmalar devam ediyor. Bakanlığımız yakında ihaleye çıkacak ve 1,5 ile 2 sene içerisinde de yapımı tamamlanacak. Gerede Ulusu Deresinin daha temiz daha kullanılabilir bir havza olması için gerek Bakanlık olarak gerekse Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ile birlikte çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca Belediye Başkanı olmam hasebiyle Karma OSB’de bulunan fabrikalarında atıkları kontrol altında. Kendi ön arıtmaları bulunuyor. Denetimleri yapılıyor. Buranın atıklarından numuneler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce alınıyor ve takibi yapılıyor. Ne çevre için sanayiyi, ne sanayi için çevreyi kurban etmeyeceğiz. Çalışmalarımızı bu minvalde devam ettiriyoruz.”