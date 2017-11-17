Haber: Semih BAYKAL

İlimiz Gerede İlçesi D-100 karayolunda Karabük istikametine gitmekte olan bir otomobil muayene istasyonunu yakına geldiği sırada kontrolden çıktı. Sürücüsü ve plakası tesbit edilemeyen otomobil taklalar atarak yol kenarında bulunan ormanlık alan uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine Gerede İtfaiyesine bağlı ekiplerde geldi. Kazada araç içersinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.