Gerede'de garaj binasında onarım yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Gerede Orman İşletme Müdürlüğü Garaj Binası ve Eklentileri Büyük Onarım Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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