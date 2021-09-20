Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Gerede Orman İşletme Müdürlüğü Garaj Binası ve Eklentileri Büyük Onarım Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Gerede'de garaj binasında onarım yapılacak
GEREDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GARAJ BİNASI VE EKLENTİLERİ BÜYÜK ONARIM YAPIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GEREDE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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