Gerede'de ilaçlama çalışmaları sürüyor

Haber: Yasin Bilgi

Gerede Belediyesi gerekli önlemleri alarak program dâhilinde bütün mahalle aralarında, göl çevresinde, çöplük çevresinde, deri arıtmada, hastane çevresi, çocuk parkları ve Esentepe ile tüm yeşil alanlarda haşere ve kene ilaçlaması yapıyor. Ekipler tarafından başlatılan ilaçlama programı, Eylül ayının sonuna kadar devam edecek.

Gerede Belediyesi Veteriner Hekimi Hüseyin Bal yaptığı açıklamada; “Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Allar’ın Belediyemiz envanterine kazandırdığı ve ilçemizde geçtiğimiz yıllarda da kullandığımız ULV (Havaya yapılan püskürtme usulü) ve Holder usulü (Yeşil alanlarda bulunan haşerelere karşı) püskürtme yapan cihazımız, havaların yağmurlu olmadığı günlerde ilaçlamaya devam edecek. Geçtiğimiz yıllara nazaran daha etkili olan ULV ve Holder usulü ilaçlama yöntemiyle hem daha geniş alanlara nüfuz ederken, hem de daha kısa zamanda ilaçlamalarımızı yapacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021, 16:06