Gerede de temizlik çalışmaları sürüyor

Haber: S. Özge Yücel

Acil eylem planına göre hareket eden Atölye Amirliği Ekipleri; 8 Mahallede ve Ana Arterlerde 8 iş makinesi ile sabah 05.00’ten gece 24.00’a kadar kar küreme ve yol açma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 60 cm’ye kadar ulaştığı alanlar ve mahalle aralarına kadar açılan yollar vatandaşlar nezdinde takdirle karşılandı. Gerede Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kaldırımlarda ve iş makinelerinin giremediği dar sokaklarda vatandaşların rahatça yürümesini sağlamak amacıyla, hızlı ve pratik olan kar küreme ekipmanları ile karları temizliyorlar. Ana cadde ve bağlantı yollarını temizleyen ekiplerin yanı sıra 2 tuzlama aracıyla da buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da devam ediyor.

Çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’Kar Küreme ve Yol Açma çalışmalarımız kar yağışının başladığı ilk dakikalardan bu zamana hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimizin yaptığı çalışmaları an be an canlı olarak GPS üzerinden takip ediyoruz. Atölye Amirliği ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Zabıta Müdürlüğümüzün gözetiminde başta; Ana Arterler olmak üzere, ilçemizin tüm noktalarında çalışmalarını sürdürüyor. Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Özel İdare ve Özel şirketlerden kiraladığımız iş makineleri de çalışmalarımıza yardımcı oluyorlar, kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Belediyemiz iş makinelerinin çalışmalarından sonra araçlarını çıkarmak, bahçesini ve kapı önlerini açmak için kar birikintilerini yola atmamalarını kıymetli vatandaşlarımızdan rica ediyorum’’ dedi.