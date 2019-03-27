Gerede de uyuşturucu operasyonu

HABER: KASIM ŞAHİN



Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-100 Karayolu Gerede mevkiinde yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, 205 adet uyuşturucu hap ile 237 gram esrar ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü Adem K. gözaltına alındı. Adem K. emniyetteki işlemlerinin ardından Gerede Adliyesi'ne sevk edildi. Adem K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 11:51