Gerede Deri OSB’ye yeni isimler!

Haber: Uğur Balaban

Bolu’nun Gerede ilçesine 1997 yılında kurulan ve 25 yıllık sürede Deri Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluşundan itibaren yer alan isimler yönetim kurulundan ayrıldı. Sanayici Ali Sağol ve Selahattin Gürcan, yönetim kurulundan ayrılarak yeni isimlere yer açtı.

İlçeye atanan Gerede Kaymakamının Yönetim Kurulu Başkanı ve seçilen Belediye Başkanı’nın da tüzüğüne göre, Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak doğal üyesi olduğu Deri OSB yönetiminde şuanda 3 sanayici yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Deri OSB’nin yeni yönetim kuruluna Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka ile Sanayici Sedat Zengin ve Kemal Çalışgan seçildi. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilen genç işadamlarını bundan sonraki süreçte önemli işler bekliyor olacak.

Gelen yeni yönetim kurulu üyeleri, şu anda Deri OSB’nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan ve Başkan Vekili olan Belediye Başkanı Mustafa Allar ile beraber ilçenin ekonomik anlamda en önemli çarkı olan Deri Sanayi’nin geleceğini de bu süreçte şekillendirecek isimler olacaklar.