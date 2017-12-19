Haber: Aysun Beykoz

2011 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Çağlar ÇETİN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ihtisasını tamamlayarak Gerede Devlet Hastanesinde hizmet vermeye başladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında da İstanbul Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesini bitiren Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıUzmanı Dr. Özge GÜCÜYETER, uzmanlık eğitimini İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlayarak Gerede Devlet Hastanesinde hizmet vermeye başladı. İhtiyaç olan branşlarda kadrosunu tamamlayarak hizmet vermeyi hedefleyen Gerede Devlet Hastanesi yapımı devam eden yeni binası ve yeni kadrosu ile Gerede’ye sağlıkta kaliteyi sunmaya devam edecektir.