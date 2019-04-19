Gerede Devlet Hastanesinde yeni dönem

Haber: Gönül Olutürk

Kapalı ameliyat hakkında bilgi veren Gerede Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Vural Sözen, deneyimli ekibinin katıldığı operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi. Sözen konuyla ilgili olarak, "Artık hastalarımızın ileri merkezlere veya metropol şehirlere gitmelerine gerek yok. Burada ameliyatları başarıyla gerçekleştiriyoruz. Single port laparoskopik kolesistektomi metoduyla yapmış olduğumuz ameliyatın, hem hasta hem de hastane açısından birçok pozitif yönde getirileri var. Her şeyden önce hastamızın, hastanede kalış süresi azalıyor. Bunun yanı sıra önceki ameliyatlara oranlara ağrıları çok daha hızlı bir şekilde azalıyor. Hastanın iyileşmesi kısa sürede gerçekleşiyor. Vücuttaki kesiler daha az olduğu için ameliyata bağlı izler ortadan kayboluyor, en önemlisi de açık ameliyatlarda rastlanan enfeksiyon riskleri en az seviyeye düşüyor" diye konuştu.

Hastaların rahatlıkla ve güven içinde Gerede Devlet Hastanesi'ni tercih edebileceğini dile getiren Sözen ayrıca, “Bu konuda desteklerini bizden esirgemeyen ve her konuda yanımızda olan başta İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol ve Sayın Başhekimimiz Uzm. Dr. İrfan İlter’e teşekkür ederiz.” dedi.