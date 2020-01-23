Gerede'de zincirleme kaza

Haber: N. Halid Altundal

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışının şiddetini artırması ve buzlanma nedeniyle Gerede-Karabük D-100 Karayolu'nda 2'si yolcu otobüsü 11 araç kaza yaptı. Kazalar nedeniyle trafiğe kapanan yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyrukları oluştu. Olay yerine çok sayıda polis ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kalan D-100 Karayolu, kaza yapan araçların çekiciler yardımıyla yoldan alınmasıyla tek şeritten sağlanıyor. Trafik ekipleri, yolun tamamen açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, kazalarda yaralananlar olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla ilçe merkezinde bulunan hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.