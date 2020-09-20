Gerede dosyasını Bakan Karaismailoğlu’na sundu

Haber: BMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya gelen Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, ilçe için gereksinim duyulan D-100 ve D-750 yolları için bağlantı yolları, alt geçit, alternatif yollar, aydınlatma direkleri, trafik ikaz lambaları gibi konuları içeren dosya sundu. Sunulan dosyayı inceleyen Bakan Karaismailoğlu, çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür ederken taleplerle ilgili gerekenlerin yapılacağını ifade etti.

İlk olarak Vali Ümit’i makamında ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, ardından Vali Ahmet Ümit, AK Parti Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü ve Belediye Başkanları ile birlikte Güney Çevre Yolu şantiye alanına giderek birlikte incelemelerde bulundu.

“BÜTÜN AMACIMIZ BOLULU VATANDAŞLARIMIZIN GÖNÜLLERİNİ KAZANMAK”

Bolu’da hizmetlerin devam edeceğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Devam eden projelerle ilgili de bir an önce bitirmek için gerekli istişarelerde bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra gelecek talepler doğrultusunda yeni yapacağımız yapılanma çalışmalarımızı da hızlandıracağız. Boluları ilgilendiren, Boluların talepleri doğrultusunda projelerimizi şekillendirip inşallah Boluların hizmetine sunacağız. Bütün amacımız Bolulu vatandaşlarımızın memnuniyetini, onların gönüllerini kazanmak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde projeleri vatandaşlarımızın hizmetine sokmak için canla başla çalışıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada, “T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun Bolumuza yapmış olduğu ziyaretlerinde ilçemiz ile ilgili dosya ilettik. Bakanımız konularla ilgili bizzat ilgileneceğini ifade etti. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.