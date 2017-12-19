Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın büyük gayretleri ile Gerede’ ye yeni okullar yapılıyor. Seviller Mahallesinde bulunan M. Z. Güzelce okulunun ekonomik ömrünü tamamlayan ilkokul kısmı yıkılarak yeni bina yapılmaya başlandı, ayrıca Esentepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulu içinde eski Ticaret Meslek Lisesinin olduğu yerde ekonomik ömrünü tamamlamış bina yıkılarak yeni okul binası yapımına başlandı. Hayırsever Emin Evim Şirketler Grubu tarafından da arsasını Gerede Belediyesi’nin tahsis ettiği Yeni Mahalle’de Kız İmam Hatip Lisesi inşaatı devam ediyor. Yeni yapılan okulların 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında açılması hedefleniyor.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yeni yapılacak okullar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Eğitim öğretim son derece önemli biz bunun bilincinde olarak ilçemize yeni okullar kazandırmaya çalışıyoruz, yapmak isteyen hayırseverlere de yer göstererek yardımcı oluyoruz. Geredemiz şu an Fen, Anadolu, Turizm Otelcilik, Meslek liseleri olmak üzere tüm ortaöğretim okullarımıza sahip durumda, aynı zamanda öğretmen açığımız da yok. Birçok evladımız şehir dışından da gelerek ilçemizde eğitim görüyor ayrıca geçtiğimiz yıl açılışını yaptığımız, büyük emeklerle ilçemize kazandırdığımız 4 yıllık eğitim veren Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(GUBYO) yeni binasında eğitime başladı. Başta Bolu Milletvekilimiz Sayın Fehmi Küpçü olmak üzere Hayırseverlerimize ve okullarımızın kazandırılmasında emeği geçen tüm herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.