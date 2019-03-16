Gerede en büyük ilçe oldu

Haber: Kasım ŞAHİN

Merkez ilçemiz 971 kişi ile net göç alırken birinci sırada yer aldı. Yeniçağa ilçesi 22 kişi ile en az net göçe sahip ilçedir. Net göç hızı binde 145,94 ile Dörtdivan ilçesi ilk sırada yer alırken, net göç hızı binde 3,02 ile Yeniçağa ilçesi son sırada yer aldı.

31.12.2018 TARİHİ İTİBARIYLA İLİMİZ İLÇELERİ GÖÇ BİLGİLERİ

Bolu’nun 2018 yılı sonu itibariyle nüfusu311.810 olarak tespit edildi. Buna karşın ilimize18.307 kişi göç ederken, 14.827 ilimizden göç etmiştir. İlimize 3.480 kişi etmiş oldu. Merkezde ise nüfus sayısı205.525 olarak belirlenirken merkeze 12.654 ilçelerden ve çeşitli illerden göç edilmiş,11.728 kişide kaydını başka illere almıştır. Toplamda926 kişi merkez nüfusuna kayıt yaptırmıştır. Dörtdivan ilçesi 2019 yılı sonu itibariyle nüfus sayısı 7.139 kişi olarak açıklandı. Bu verilere göre1.333 ilçeye göz ederken, 362 kişi ilçeden ayrıldı. İlçeye971 kişi göç etmiş oldu. Gerede ilçesi nüfusu 34.277 olarak belirlenirken, ilçeye2.381 kişi yerleşirken ilçeden 1.819 kişi ayrılırken, ilçe nüfusuna562 kayıtlı olmuştur.Göynük ilçe nüfusu15.423 kişiden oluşurken, ilçeye914 kişi nüfus kaydı yaptırırken, ilçeden739 kişi kaydını sildirdi ve ilçe nüfusuna175 kişi katılmış oldu.

Kıbrıscık ilçe nüfusu3.220 kişiden oluştu. İlçeye 340 kişi göç ederken, 215 kişi kaydını sildirdi.125 kişi ilçe nüfusuna katılım sağladı.Mengen ilçesi 2018 yılı son ayının verilerine göre14.355 kişiden oluştu. İlçeye 1.504 kişi göç ederken, ilçeden1.040 kişi ayrıldı.İlçeye 464 kişi katıldı. Mudurnu ilçe nüfusu ise 19.327 kişi olarak açıklandı. İlçeye1.285 kişi göç ederken, ilçeden1.090 kişi kaydını sildirdi. 195 vatandaş ilçe nüfusuna kaydoldu. Seben ilçesi nüfusu5.250 kişiden oluşurken,424 kişi ilçeye göç etti ve ilçeden384 kişi ayrıldı, 40 ilçe nüfusuna katılım yaptı.Yeniçağa ilçe nüfusu7.294 olurken, ilçeye 650 kişi göç ederken,628 vatandaş ilçeden ayrılırken, ilçe nüfusuna 22 katılmış oldu.

EN BÜYÜK İLÇE GEREDE

TUİK verilerine göre merkez ilçe haricinde en büyük ilçe 34.277 kişi ile Gerede ilçesi birinci sırada yer alırken, 19.327 kişi ile Gerede ilçesi ikinci sırada, 15.423 kişilik nüfus ile Göynük üçüncü sırada yer alırken, en küçük ilçe ise 3.220 nüfusla Kıbrıscık ilçesi oldu.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 14:02