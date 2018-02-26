Haber: BMA

Hayırsever işadamı Geredeli Fatih Kahraman tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet vermek üzere Gerede Belediyesine hibe edilen Engelli ve Hasta Transfer Aracı ile engeller kaldırılıyor. Transfer aracı hizmetinden yararlanmak isteyen engelli ve hasta vatandaşlar Gerede Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğüne başvurarak hastane ve diğer kuruluşlardaki işlemlerini zahmetsizce hallediyor.

Sarıoğlu köyünden alınıp hastaneye götürülerek tedavi edilmeleri sağlanan vatandaşlar ve E-KPSS müracaat işlemlerine yardımcı olunan Hafız Kemal Yavuz, Engelli Taşıma Aracı’nın kendilerine sağladığı imkânlardan yeterince faydalandıklarını ifade ederek, böylesine anlamlı bir hizmetten dolayı başta Belediye Başkanı Mustafa Allar olmak üzere hayır sahibi Fatih Karaman’a ve Belediye Personeline teşekkür etti.

Sağlanan hizmet ile alakalı açıklamada bulunan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Aracımızı hibe ederek memleketimize hayırlı bir hizmette bulunan Fatih Kahraman’a şahsım ve ilçe halkım adına teşekkür ederim. Bu aracımız ile evden hastaneye, hastaneden eve hasta nakli yapmaya başladık. Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda ve imkânlarımız çerçevesinde onlara yardımcı oluyoruz, vatandaşlarımıza hayırlı bir hizmet yapabilme imkânı bulduğumuz bu araç engelli ve yaşlı hastalarımıza büyük kolaylık sağlayacak. Böylesine hayırlı bir hizmete vesile olan Hayırsever işadamımız Fatih Kahraman’a tekrar teşekkür ediyorum” dedi.