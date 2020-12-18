Gerede esnafına covid testi

Haber: C. Kutay Aykan

Koronavirüs salgınını etkisi devam eden Gerede ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası esnafların sağlığı için harekete geçti. Odaya üye olan esnaflara faaliyet alanına göre belirlenen günlerde covid 19 testi yapılmaya başlandı. Salgın kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da faaliyet gösteren gıda işletmecilerine Gerede Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde covid 19 testi yapıldı. Geçtiğimiz gün Gerede Esnaf ve Sanatkarlar Odasına gelen İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri esnaflardan tek tek boğaz ve burun sürüntüsü aldı.

Oda Başkanı Abdullah Güler, “Allah'ın izniyle gıda işi yapan esnaflarımıza Odamızda covid testi yapıldı. Şimdiden tüm esnaflarımıza geçmiş olsun der; sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ederim” dedi.