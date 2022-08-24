Gerede Fen Lisesi öğrencileri gözde bölümleri kazandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile Gerede Fen Lisesi öğrencileri çalışmalarının bir anlamda karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor. Gerede Fen Lisesi; tıp, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik, hukuk, eğitim, fen edebiyat, sosyal bilimler, ziraat ve sağlık bilimleri fakültelerine 12’si bu sene, 30’u geçen sene mezun olarak bu sene yerleşen toplamda 42 öğrenci göndererek Gerede’nin en başarılı okulu unvanını korudu. Gerede Fen Lisesi bu yılki YKS sonuçları ile elde ettiği başarılı sonuçların haklı gururunu yaşıyor.

Fen Lisesi Müdürü Sağlam “Bu başarı ekibimizin başarısıdır”

Elde edilen başarıda önemli katkısı olan Gerede Fen Lisesi Müdürü Mustafa Sağlam, elde edilen başarı ile ilgili olarak: “Okul eğitimin yuvasıdır. Bu yuvayı ne kadar samimi, çalışarak, fedakârlık göstererek süslersek o kadar başarı ve mutluluk meydana getiririz. Eğitimi bir bütün olarak görüyoruz. Eğitimde tek kişinin çalışması ile başarı meydana gelmez. Elde edilen bu başarı ekibimizin başarısıdır. İdareci, öğretmen, öğrenci, veli, yardımcı personelden tutun herkesin bu başarıda emeği vardır. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sosyal, kültürel, sportif başarılarımızı da en az akademik başarı kadar önemsiyor ve çalışmalarımızı o şekilde sürdürüyoruz. Öğrencilerimizi yarının dünyasına, Türkiye’sine göre eğitiyoruz. Çalışmalarımızda bugüne kadar bizlere destek olan, azim gayret ve şevkimizi artıran herkese teşekkür ediyorum. Rabbim kazanan tüm öğrencilerimizin yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.