Gerede Fen Lisesinde anılacak

Haber: Erdal Tanrıverdi

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı Gerede Fen Lisesi’nin çok amaçlı salonunda 11 Mart 2022 Cuma günü saat 14.00’da kutlanacak. Saygı duruşu ve İstikalal Marşı ile başlayacak olan program günün anlam ve önemini belirten konuşma, Mehmet Akif Ersoy’un hayatının anlatıldığı video gösterisi, İstiklal Destanı adlı yazının okunması, öğretmen ve öğrencilerin hazırlamış olduğu video gösterilerinin sunulması, Gerede Fen Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu oratoryo, piyes ve şiir gösterisinin ardından program kapanış ile sona erecek.