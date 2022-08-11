Gerede Gençlik Merkezinde Amigurumi Kursu Başlıyor

Haber: C. Kutay Aykan

Taleplerin alındığı amigurumi kursu için ilk toplantı Gerede İlçe Spor Müdürü Gürol Altun başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gün ve saatlerin belirlendiği toplantıda ayrıca malzeme konusunda da talepler değerlendirilerek istişarelerde bulunuldu.

Kurs öğreticisi Hacer Kocaman gözetiminde start alacak olan amigurumi kursu ile kursiyerlerin boş zamanlarını değerlendirmesi hedefleniyor.

Gerede İlçe Spor Müdürü Gürol Altun açıklamasında; “Gençlik Merkezimizde açacağımız amigurumi kursu için tanışma ve istişare toplantısını gerçekleştirdik. Boş zamanlarını değerlendirmek, zevkli bir iş yapmak isteyen, belki de hanelerine ek bir gelir kaynağı oluşturabilmek üzere bu sanatı öğrenmek isteyen kadınlarımızı ve kızlarımızı Gençlik Merkezimize bekleriz” ifadelerine yer verdi.