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04 Şubat 2018 Pazar
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    • GEREDE GÖÇ VERMİYOR

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) veri tabanında yerleşim yeri dikkate alınarak yapılan ve 31.12.2017 tarihi itibariyle açıklanan nüfus sayımı sonuçlarına göre İlçemiz nüfusu 33,511 olarak belirlendi.

    04 Şubat 2018 Pazar 10:16
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    GEREDE GÖÇ VERMİYOR

    HABER: BMA

    2016 yılı verilerine göre 33.455 olarak açıklanan nüfusumuz 2017 yılında 33.511 olarak belirlenerek, karalama kampanyası yapan birtakım kesimlerce söylenildiğinin aksine göç veren bir ilçe olmadığımız gün yüzüne çıkmış oldu.

    Yapılan resmi açıklamalar neticesinde İlçemiz toplam nüfusunun 16.557’si erkek 16,954’ü kadın olduğu belirlendi.

    Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada ”Biz bu yola çıkarken memleketimizi daha ilerilere taşımak için neler yapabiliriz düşüncesiyle yola çıktık, yaptığımız yatırım çalışmalarıyla İlçemizi göç veren değil göç alan bir İlçe haline getirmek için çabalıyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız yatırım çalışmalarla göçü durdurduk. Hayata geçecek projeler ile ilerleyen zamanlarda İlçemiz göç almaya başlayacaktır. Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz, hedeflediğimiz Gerede’yi en kısa zamanda inşa edeceğiz” dedi.
    Anahtar Kelimeler: Türkiye, İstatistik, Kurumu, (TÜİK), Adrese

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