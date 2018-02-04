HABER: BMA
2016 yılı verilerine göre 33.455 olarak açıklanan nüfusumuz 2017 yılında 33.511 olarak belirlenerek, karalama kampanyası yapan birtakım kesimlerce söylenildiğinin aksine göç veren bir ilçe olmadığımız gün yüzüne çıkmış oldu.
Yapılan resmi açıklamalar neticesinde İlçemiz toplam nüfusunun 16.557’si erkek 16,954’ü kadın olduğu belirlendi.
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