Gerede halkı İYİ Parti’ye sahip çıktı

İYİ Parti teşkilatlanma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dün Gerede ilçesinde İYİ Parti Gerede Olağan kongresi gerçekleşti. Kongreye İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Genel İdare Kurulu eski Üyesi İYİ Parti Merkez Danışma Kurulu Üyesi İrfan Alpat, Parti Kurucusu ve bir önceki dönem genel başkan yardımcısı Kazım Ataoğlu, Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Bolu Merkez İlçe Başkanı Murat Güler, Mengen İlçe Başkanı Hikmet Kazan, Göynük İlçe Başkanı Erdal İşcan, Yeniçağa İlçe Başkanı Mustafa Hendekçioğlu, Saadet Partisi İlçe Başkanı Muzaffer Boyacı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Bolu Belediye Meclis üyeleri Suat Orhan ve Hakan Alparslan, Dörtdivan İlçe Başkanı Sedat Özdemir, Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er, Düzce Merkez İlçe Başkanı Hakan Deniz, Düzce Belediye Meclis Üyesi Kaan Fırat, katıldı. Birinci olağan kongre yoklama ve kongre divanın teşekkülünün ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kongre yapılan konuşmaların ardından faaliyet raporunun ve mali raporun tahmini bütçe ile okunmasının ardından yapılan oylama ile sona erdi.

KADER GAYRETE ÂŞIKTIR

Kongre divan kuruluna İrfan Bayar başkanlık yaptı. Divan kurulunda başkan yardımcısı Ramazan Acar, Mehmet Söğütdelen, Nurten Günay ve Recep Yıldız yer aldı. Kongrede İYİ Parti Genel Başkanı meral Akşener’in gönderdiği selamla metini okundu. Akşener’in gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

Türkiye’nin iyi ve cesur insanları, kıymetli yol arkadaşlarım, kongreler bizim siyaset hayatımızın toylarıdır. Toyunuzu saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Türk siyasetinin 150 yılının birikimleriyle beslenen milliyetçi, adaletli ve kalkınmacı yürüyüşümüz yepyeni bir döneme giriyor. Ülkemizin her zamankinden daha fazla bize ihtiyaç duyduğu bir gerçek. Cumhuriyet tarihimizin en sorunlu dönemlerinden birini yaşıyoruz. Karanlık bir girdaba doğru sürükleniyoruz. Böyle zamanlarda tarihteki örneklerinde de biliyoruz ki elini taşın altına koymak isteyen cesurlar göreve her zaman talip olmuş ve ülkemizi milletimizi düzlüğe çıkarmışlardır. İşte bu dönemin cesur insanları da sizlersiniz. Hiçbir hesabın içinde değiliz olmayacağız. Tek derdimiz var milletimizi huzur ve refaha kavuşturmak. Bu uğurda verilen bedeller vatandaşımızın yüzünde tebessümle ödüle dönüşecektir. Buna inanın. Evlerde, okullarda, camilerde ve işyerlerinde sokaklarda bizi bekleyenler var. Bize inananlar var. Ne bu beklentiyi ne bu inancı boşa çıkartmamak için başta şahsım olmak üzere yorulmak bilmeden çalışacağız. Yunus Emre’nin dediği gibi kader gayrete âşıktır. Cahit Zarifoğlu ne güzel tanımlar bu sözü “Takdiriyete teslimiz ama gayrete de aşığız. Gayret bizden takdir Allah’tan. Sevgili yol arkadaşlarım umulmadık yerlerden umulmadık bir zaman diliminde milletin bağrından çıkıp gelen cesur insanlar. Kongrenizi bir kez daha selamlıyor ve sizleri Allah’a emanet ediyorum.

ÇOK YAKINDA YOLUMUZ ZAFERLE TAÇLANACAKTIR

Olağan kongrede ilk konuşmayı İYİ Parti Gerede İlçe Başkanı Ömer Evcin yaptı. Genç başkan genel kurulda partilileri selamladıktan sonra şu değerlendirmeleri yaptı:

Kıymetli katılımlarınızla birinci olağan kongremizi gerçekleştiriyoruz. Vatanımız, milletimiz ve partimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Değerli dava arkadaşlarım İYİ Parti kutlu dava yoluna çıktığı bugüne kadar her türlü baskılara boyun eğmemiştir. Engelleri aşarak yoluna devam etmiştir. Milletimiz bu istikrarlı direnişe gönülden bağlanmıştır. Haktan ve adaletten olan yürüyüşümüze Fatihan gibi Mustafa Kemal gibi inandığımız yolda dimdik devem ediyoruz. Çok yakında yolumuz zaferle taçlanacaktır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ünde dediği gibi iktidara sahip olanlar, gaflet delalet ve hatta ihanet içinde olabilirler işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifemiz Türk istiklal ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza etmektir ihtiyaç duyduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.

MİLLET BİZİ ÇAĞIRIYOR

Gerede kongresi İYİ Parti İl başkanı Ahmet Örnekbaş’ın konuşmalarıyla devam etti. Örnekbaş konuşmasında İYİ Parti’nin kat ettiği yolu ve siyasi başarılarının altını çizdi. Örnekbaş geçmişten bu güne İYİ Parti’nin gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

Kıymetli divan, kıymetli vekilim, il başkanlarım ilçe başkanlarım, İYİ Parti’ye gönül veren hanımefendiler beyefendiler. Bugün İYİ Parti’nin kadrolaşmasında kurumsallaşmasında son halka olan Gerede ilçemizin kongresini icra ediyoruz. 4 yıl önce çıktığımız bu yolda merkez dahil diğer ilçelerimizde bütün hedeflerimize ulaştık, yönetimlerimizi oluşturduk. Üye sayılarımızı arzu edilen seviyelere getirdik. Bize verilen hedeflere ulaştırdık önümüzdeki dönem daha da arttıracağız. Bizim için eksik kalan son halka Gerede’ydi. Gerede üzerinde yaptığımız çalışmalar neticesinde Gerede halkı partisine sahip çıktılar. Gerede İYİ Partisiz olmaz dediler ve ellerini taşın altına koydular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu kongreden aldıkları güçle İnşallah İYİ Parti iktidarını hep birlikte kuracağız, hep birlikte başaracağız. Değerli arkadaşlarımız bizim birlikte yola çıkmamızın en büyük nedenlerden bir tanesi 20 yıldır yalanla dolanla yönetiliyor olmamız, masalla yönetilmemiz. Bu durumun böyle olduğunu vatandaşlarımızın bazıları artık son dönemde görmeye başladı. Oda ekonomik krizin dayanılmaz noktaya gelmesiyle birlikte hissetmeye başladı. Bu sonucu sahada gerçekleştirdiğimiz sohbetlerden ve vatandaşımızın görüşlerinden çıkarıyoruz. İYİ Parti cumhuriyetimizin hem milli kimliğini hem de ekonomik değerlerini 20 yılda bitiren AK Parti’yi indirebilecek tek partidir. O yüzden millet bizi çağırıyor. Biz bu çağrıya cevap vereceğiz. Biz geleceğiz biz çözeceğiz.

HER İKİ TEŞKİLATTA UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞIYOR

Örnekbaş’ın ardından kürsüye gelen Düzce İYİ Parti İl Başkanı Yunus Özay Er şu değerlendirmeleri yaptı: Sayın grup başkanım, partimizin çok değerli kurucuları, il başkanım, ilçe başkanlarım, kıymetli hazrun öncelikle hepiniz bu kongreye hoş geldiniz diyorum. Dün yine biz beraberdik. Düzce’de siyaset akademisi çalışmasını Bolu teşkilatıyla birlikte yaptık. Bu günde bizim buraya gelmemiz kısmet oldu. Gerek düzce gerek Bolu bu birlikteliği çok güzel noktalara taşımış iki il başkanı olması hesabiyle çok rahat ifade edeyim. Her iki teşkilatta hakikaten çok çalışan çok özveri gösteren teşkilatlardır. Ben kendi ilim açısından da Bolu açısında da son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Çok kıymetli bir sözdür kader gayrete âşıktır diye çalışmaya bu doğrultuda devam edeceğiz. İnşallah başarılı günler iyi günler gerek bizler için gerek memleket için çok uzak görünmüyor. Biz önce millet önce memleket diyen insanlarız. Bu düşünce ve tavır ile bu yola çıktık. Bu gün geldiğimiz noktada çok merhale kat etmiş olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu söylemek istiyorum. Kongrenin önce Gerede’ye sonra Bolu’ya sonrada bütün ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum saygılar sunuyorum.

Kongre yeni üyelere parti rozeti takma töreni ile sona erdi.