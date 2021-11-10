Gerede heyetinden Ankara çıkarması



Haber: C. Kutay Aykan

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve beraberindeki heyet Ankara’ya çıkarma yaptı. Gerçekleşen görüşmede; Gerede ilçesinin genel sorunları ve ihtiyaçları ayrıca Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Karma Organize Sanayi Bölgesindeki sorun ve talepler masaya yatırıldı. Yapılan görüşme oldukça verimli geçerken, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü, Arzu Aydın ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta kendilerine yapılan ziyaretten memnuniyetlerini ifade ederken, kendilerine iletilen konular ile ilgilenerek gerekenin yapılacağını dile getirdiler.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’İlçemizin genel sorunlarını ve ihtiyaçlarını iletmek; Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Karma Organize Sanayi Bölgemizdeki sorun ve talepleri iletmek üzere; AK Parti Bolu Milletvekillerimiz Sayın Fehmi Küpçü’yü, Sayın Arzu Aydın’ı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin’i, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Sayın Muhammet Balta’yı; AK Parti İlçe Başkanımız İsmail Çetin, Belediye Meclis Üyemiz Ergün Çakır, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Ersin Kaşka, Tabak Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanımız Necati Demir, İş insanları Emin Yerlikaya, Tahsin Halıcıoğlu, Kemal Çalışgan, Recep Uslu, Sedat Zengin ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Hakan Özyiğit ile birlikte ziyaret ettik. Kabullerinden, ilgi ve alakalarından dolayı Bakanlarımıza ve Milletvekillerimize İlçem ve Şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum.