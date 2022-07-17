Gerede Hor Hor Rampasında Otomobil alev alev yandı!

Haber: Uğur Balaban

Yangın, geçtiğimiz gün 17.00 sıralarında Bolu’nun Gerede İlçesi D-100 karayolu, Hor Hor Rampası yakınlarında meydana geldi. Seyir halinde giden otomobil, nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü motor kısmından alev aldı. Araçtan dumanların çıktığını fark eden sürücü durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa itfaiye ekipleri gelene kadar alevlere müdahale etmeye çalışan sürücünün çabası yetmedi. Bölgeye gelen Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri yangını kısa süre içerisinde söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale gelerek hurdaya döndü.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2022, 14:53