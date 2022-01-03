Gerede için Adliye Binası müjdesini verdi

Haber: Okay Özcan

8 yıl HSK Başkanlığı yapan, Yargıtay Üyesi Mehmet Yılmaz'ın annesi Sıddıka Yılmaz’ın cenazesi için Gerede’ye gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül; cenaze merasimi sonrası önce Gerede Belediyesi’ni daha sonra ise Gerede Adliyesi’ni ziyaret etti. Bakan Gül; Gerede Belediyesi’nde ki ziyareti esnasında; Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın hazırlayıp kendisine detaylı sunum yaptığı ihtiyaç duyulan Gerede Adliye Binası dosyasını inceleyerek, en kısa zamanda hayata geçeceğinin müjdesini verdi. Belediye ziyareti sonrası Gerede Adliyesi’ne geçerek incelemelerde bulunan Bakan Gül; Adliye personeli ile görüşerek kısa süreli sohbet gerçekleştirdi.

Bakan Gül’ün ilçeden ayrılması sonrası konu ile ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; “Değerli Başkanımız Mehmet Yılmaz ağabeyimizin kıymetli annesini ebedi istirahatgahına uğurladık. Cenaze için ilçemize gelen Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül beyefendiye ilçemiz Adliyesi ile alakalı sunum gerçekleştirerek hazırladığımız dosyayı teslim ettik. Sayın Bakanımız yaptığımız sunum ve kendisine teslim ettiğimiz dosyayı inceleyerek Yeni Adliye Binası ile ilgili en kısa sürede çalışmaların başlaması noktasında tarafımıza müjde verdi. Sayın Bakanımıza, Bolu Milletvekillerimiz Sayın Fehmi Küpçü’ye ve Sayın Arzu Aydın’a ve emeği geçen herkese ilçem ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.