Haber: Kasım ŞAHİN

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. İlçede inşaatlarda çalışan doğu kökenli bir inşaat işçisinin Geredeli bir vatandaşla kavga etmesi sonrası başlayan olaylar büyüdü. Görgü tanıklarının ifadesine göre Geredeli bir vatandaş ile inşaat işçisi arasında tartışma yaşandı. İnşaat işçisinin o sırada arkadaşları da ellerinde demirler ve sopalarla Geredeli vatandaşa saldırınca ilçe halkı ayağa kalktı.

Olay yerine gelen polis işçileri ve Geredeli vatandaşı karakola götürdü. Gerede halkı karakol önünde toplanınca güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkardı. Vatandaşların karakol önünde çoğalmaya başlamasıyla birlikte olayların büyümemesi için inşaat işçileri sivil bir araçla ilçeden kaçırıldı. Geredeli vatandaşlar bu işçilerin yer yer PKK propagandası yaptıklarını da iddia ettiler.

Olayın kısa sürede il emniyet müdürlüğüne ulaşmasının ardından ilçeye asayiş ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Geredeli vatandaşları sakinleştirerek, evlerine gönderdi. Kavgayı çıkartan ve PKK propagandası yapan şahsın Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı.