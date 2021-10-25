GEREDE İLGİ ODAĞI OLDU          

Gerede Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından açılan stand fuara gelen ziyaretçiler tarafından ilgi odağı oldu. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Bolu İl Kültür Turizm Müdürlüğü çatısı altında açılan stantlarda Gerede Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Personelinin görev aldığı, beş gün süren fuarda Gerede'yi her yönüyle tanıtan broşür, Cd ve kitapçıklar Gerede çantaları içerisinde standı ziyaret edenlere dağıtıldı. Ayrıca ziyaretçilere şak şak helvası ikram edildi.

DERİ KEMERLERİ, DERİ HALILARI, DERİ TABLOLARI ŞAKŞAK HELVASI, GEREDE KEŞİ HEPSİ YÖREX’TE

Türkiye’nin ayakkabılık deri ihtiyacının %40’ını karşılayan Gerede’nin deri sanayisinde imal edilen derilerinden üretilen deri kemerleri, deri halıları, deri tabloları, Coğrafi İşaretli şak şak helvası ve Coğrafi İşaretlikeşiYÖREX’te ziyaretçileriyle buluştu.

Binlerce kişinin ziyaret ettiği Gerede standını Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Düzce Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy ile beraberindeki müdür ve amirler, Ünlü Manken VaheKılıçarslan ve gurbette yaşayan Geredeliler ziyaret etti. Ziyaretçilere, Gerede’nin yöresel ürünleri ve tanıtım kitapçıklarının olduğu hediye paketi takdim edildi.