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26 Şubat 2017 Pazar
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    • Gerede istişare toplantıları devam ediyor

    Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar tarafından başlatılan daha güzel ve yaşanılabilir Gerede için istişare toplantılarının ikincisi Gerede Belediyesi Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

    26 Şubat 2017 Pazar 09:00
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    Gerede istişare toplantıları devam ediyor

    Haber: BMA

    Gerede Belediyesi tarafından daha güzel ve yaşanabilir Gerede için başlatılan program kapsamında düzenlenen toplantıların ikincisi geçtiğimiz günlerde yapıldı. İstişare ve fikir alışverişi yapıldığı ve Gerede için yapılması gerekenlerin konuşulduğu toplantıya Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları ve Mahalle Muhtarları katıldı.

    Toplantıda yeni yapılacak olan kaymakamlık binası ve adliye binası için yer incelemesi yapıldı ve  ulaşımın daha kolay olacağı yerler için görüş bildirildi. Ayrıca vatandaşların daha iyi hizmet alabilmeleri için park, ulaşım sorunu gibi nedenlerin olmaması düşünülerek bina yapılacak alanın istişare edildiği toplantıda katılımcıların fikir ve görüşleri dikkate alınarak tek tek not edildi.

    Memleketimiz için çalışıyoruz

    Toplantının ardından konuşan Gerede Belediye Başkanı Mustafa ALLAR, “Bu ve bunun gibi toplantıların devam edeceğini katılımları için tüm Meclis üyelerime, STK Başkalarına ve Muhtarlarımıza çok teşekkür ederim. Bizler Gerede’de doğduk, Gerede’de yaşıyoruz ve memleketimiz için çalışıyoruz, ilçemizin kıymetini ve değerini çok iyi biliyoruz” dedi. Katılımcılar ise Allar’ın daveti ile  yapılan istişare toplantılarından dolayı duydukları memnuniyeti belirterek teşekkürlerini ilettiler.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Belediye, Başkanı, Mustafa, Allar

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