Gerede İtfaiye tatbikatlara devam ediyor

Haber: BMA

Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü sivil savunma ve yangın tatbikatlarına devam ediyor. İlçede belirli aralıklarla sürdürülen tatbikatların bir yenisi, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapıldı. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde polis ve bekçilere yangın güvenliği ile genel tahliye konusunda bilgilendirme eğitimi verildi.

Yangın tatbikatı öncesi, İtfaiye Çavuşu Halim Ölmez tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline çıkan yangına müdahale, yangın çeşitleri ve yangın söndürme cihazları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimin ardından yangın söndürme tatbikatına geçildi. İtfaiye erleri, içerisine odun talaşı ve mazot katılmış demir kabı yakarak, polis ve bekçilere yangını nasıl söndüreceklerini uygulamalı olarak gösterdi. Emniyet personeli, aldıkları eğitim ve bilgileri tatbikatta uygulamaya çalıştılar.