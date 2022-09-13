Gerede İtfaiyesi sahipsiz atı kuyudan kurtardı

Gerede İtfaiyesi’nden alınan bilgiye göre, itfaiye ekipleri ihbar üzerine Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan olay yerine geldiklerinde, atı kuyunun içine sıkıştığını fark ettiler. Gelen vince bağlanan halat yardımı ile at kuyudan kurtarıldı. Daha sonra ilk müdahalesi yapılan at doğaya salınarak serbest bırakıldı.