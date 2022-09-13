Gerede İtfaiyesi’nden alınan bilgiye göre, itfaiye ekipleri ihbar üzerine Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan olay yerine geldiklerinde, atı kuyunun içine sıkıştığını fark ettiler. Gelen vince bağlanan halat yardımı ile at kuyudan kurtarıldı. Daha sonra ilk müdahalesi yapılan at doğaya salınarak serbest bırakıldı.
Gerede İtfaiyesi sahipsiz atı kuyudan kurtardı
Bugün öğle saatlerinde 112 komuta merkezinden gelen ihbar ile Bahçelievler mahallesinde kuyuya düşen at itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kuyudan kurtarıldı.
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