Gerede İtfaiyesinden baca uyarısı

Haber: BMA

Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kış aylarında vatandaşların sobalarına ve baca temizliğine, olası baca yangınlarına karşı mutlaka bacalarını temizletmeye ve kontrol ettirmeye özen göstermeleri istendi.

Gerede İtfaiyesinden yapılan açıklamada, “Soba bacalarının temizliğinin yapılması can ve mal emniyeti bakımından da önem taşıyor. Temizlenmeyen soba bacaları zaman içinde kurum bağlayarak tıkanmalara sebep oluyor. Tahliye edilemeyen karbonmonoksit gazları ölümlere, kurum tutuşması ise yangınlara neden oluyor. Kirli bir baca, yakıtın doğru yanmasını engellerken oluşan parçacıklar da bacalarda ciddi tıkanıklıklara sebebiyet veriyor. Temiz bir baca, yakıtın daha kaliteli yanmasıyla tasarruf sağlıyor ve çevre kirliliğini de önlüyor” denildi.