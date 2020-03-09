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Gerede İtfaiyesinden yangın tatbikatı

​​​​​​​Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, Sivil Savunma Haftası münasebetiyle 100.Yıl İmam Hatip Orta Okulu öğrencileri ve öğretmenlerine yönelik “Yangın ve Genel Tahliye Tatbikatı” gerçekleştirildi.

Gerede İtfaiyesinden yangın tatbikatı

Haber: BMA

Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Gerede Gençlik Merkezi iş birliğinde 100.Yıl İmam Hatip Orta Okulu öğrenci ve öğretmenlerine yangın güvenliği ve genel tahliye konusunda İtfaiye ekipleri tarafından eğitim verildi. Okul bahçesinde düzenlenen yangın tatbikatı öncesi İtfaiye ekipleri öğrencilere; çıkan yangına müdahale, yangın çeşitleri ve yangın söndürme cihazları hakkında bilgiler verdi. Eğitimin ardından yangın söndürme tatbikatına geçildi. İtfaiye erleri, içerisine odun talaşı ve mazot katılmış demir kabı yakarak, öğrencilere yangını nasıl söndüreceklerini uygulamalı olarak gösterdi. Öğrenciler, aldıkları eğitim ve bilgileri tatbikatta uygulamaya çalıştılar. Eğitim sonrası 100.Yıl İmam Hatip Orta Okulu Müdürlüğüne ve Gerede Gençlik Merkezine Gerede Belediyesi adına teşekkür belgesi takdim edildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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