Haber: BMA

Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü sivil savunma ve yangın tatbikatlarına devam ediyor. İlçedeki okullarda belirli aralıklarla sürdürülen tatbikatlar, Gerede İbrahim Hilmi Koçbeyoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde , Gerede Nimet Meto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Esentepe Ortaokulu ve Halil Nom İlkokulunda yapıldı. Okullarda öğrenci ve öğretmenlere yangın güvenliği ile genel tahliye konusunda Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme eğitimi verildi.

Okul bahçesinde düzenlenen yangın tatbikatı öncesi İtfaiye ekipleri tarafından öğrencilere çıkan yangına müdahale, yangın çeşitleri ve yangın söndürme cihazları hakkında bilgilendirmeler yapılırken, eğitimin ardından yangın söndürme tatbikatına geçildi. İtfaiye erleri, içerisine odun talaşı ve mazot katılmış demir kabı yakarak, öğrencilere yangını nasıl söndüreceklerini uygulamalı olarak gösterdi. Öğrenciler, aldıkları eğitim ve bilgileri tatbikatta uygulamaya çalıştılar.