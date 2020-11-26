Gerede Kampüsüne ek bina

Haber: BMA

Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da onayıyla fakülteye dönüştürüldü. Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak eğitim vermeye devam eden fakülteye ek bina ihtiyacı doğdu. Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından fakülte ek binasının yapım işi için ihaleye çıkıldı. Kasım ayı içerisinde yapılan ve 3 firmanın katıldığı ihaleyi Ofter İnşaat Mobilya Turizm Tekstil Ürünleri isimli firma kazandı. İhaleyi alan firma tarafından fakülte ek binası yapımı için çalışmalar başlatıldı. İhale kapsamında; 3361,75 metrekare zemin, 4 kattan oluşan 12 derslik, 4 laboratuvar, yemekhane, kafeterya, kütüphane, internet salonundan oluşan dilatasyon 1 kısmının yapım işi gerçekleştirilecek. İhaleyi alan firma 615 günde işi teslim edecek.