Haber: Gönül Olutürk
Olay dün gece Gerede Karabük yolu Horhor rampasında meydana geldi. 31 F 2364 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak durabildi. Araç içerisinde bulunan 4 kişi araçta sıkıştı. Olay yerine gelen Gerede Belediyesi İtfaiye Ekipleri araç içerisinde sıkışan 4 kişiyi çıkararak 112 ekiplerine teslim etti. Yaralılar Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken kazadan dolayı kapanan yol kontrollerin ardından tekrar trafiğe açıldı.
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