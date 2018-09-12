Haber: Gönül Olutürk

Olay dün gece Gerede Karabük yolu Horhor rampasında meydana geldi. 31 F 2364 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak durabildi. Araç içerisinde bulunan 4 kişi araçta sıkıştı. Olay yerine gelen Gerede Belediyesi İtfaiye Ekipleri araç içerisinde sıkışan 4 kişiyi çıkararak 112 ekiplerine teslim etti. Yaralılar Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken kazadan dolayı kapanan yol kontrollerin ardından tekrar trafiğe açıldı.