Gerede Karapazar köyünde besihane ve arazisi icradan satılacak

T.C. GEREDE İCRA DAİRESİ 2019/206 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Gerede Karapazar köyünde besihane ve arazisi icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Bolu ili, Gerede ilçesi, Karapazar Köyü, Çörten Mevkii, 102 ada, 23 parselde kayıtlı tapu kaydına göre 3.313,36 m² yüzölçümünde, ana taşınmaz niteliği tek katlı yığma ahır ve çayır olan taşınmaz satılacaktır

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