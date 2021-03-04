Gerede Karapazar köyünde besihane ve arazisi icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Bolu ili, Gerede ilçesi, Karapazar Köyü, Çörten Mevkii, 102 ada, 23 parselde kayıtlı tapu kaydına göre 3.313,36 m² yüzölçümünde, ana taşınmaz niteliği tek katlı yığma ahır ve çayır olan taşınmaz satılacaktır

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