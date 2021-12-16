Gerede karla mücadeleye hazır   

Haber: Ceylan Beykoz

Kar yağışının başlaması ile birlikte; Şehir içi ana arterler başta olmak üzere, okul çevreleri, hastane giriş çıkışları önemli noktalarda tuzlama çalışmaları başlayacak. 3 Kepçe, 2 greyder ve 2 adet kar küreme ve tuzlama araçlarıyla atölye ekipleri garajda hazır bekliyor.

Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada; ‘’Her ne kadar kar yağışı gecikse de, geçtiğimiz yıllarda ki karla mücadelelerde ekiplerimiz; olağanüstü çaba göstererek, halkımıza mümkün olduğu kadar olumsuzluk yaşatmadan kar yağışlarının başladığı ilk günlerden itibaren gece yarılarına kadar çalışarak aynı gün içerisinde hiçbir noktada kapalı yol bırakmayacak şekilde çalıştılar. Herhangi bir hava muhalefetine karşı hazırlanan acil eylem planına göre hareket eden Atölye Amirliği Ekiplerimiz kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına karşı hazır durumda yeni iş makinaları, kar küreme ve tuzlama araçları ile çalışmalara başlayarak her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya devam edecekler” dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2021, 10:00