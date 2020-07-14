Gerede Kaymakamı Değişti

Haber: Erdal Tanrıverdi

16 Aralık 2016 tarihinden itibaren Gerede’de Kaymakamlık görevini başarı ile yürüten Cengiz Ünsal’ın tayin haberi ise ilçede üzüntü yarattı. 14 Temmuz 2020 tarihli Kaymakam atama kararnamesi yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesi ile 427 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. İçişleri Bakanlığı merkezinde görevli 20 mülki idare amirinin görev yeri değiştirilirken 5 kaymakam ve 3 vali yardımcısı merkez teşkilatında değişik görevlere getirildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tayine tabi olan vali yardımcıları, kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenlerden daha üst görevlerde değerlendirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 427 mülki idare amirinin görev yerlerinin, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği belirtildi.

Yeni Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan Kimdir?

427 mülki idare amirinin görev yerlerinin değişmesi ile Gerede ilçemize Kaymakam olarak atanan Gaziantep Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan’ın ilk görev yeri Bolu Valiliği çıktı. 2005 yılında Bolu Valiliği emrinde Kaymakam Adayı olarak görevine başlayan Ayhan, 14 Temmuz 2020 tarihli atama kararnamesi ile artık Gerede ilçemizin yeni Kaymakamı olarak atandı. Ayhan, 1980 Hamburg doğumlu, İlk ve Orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’ne girmeye hak kazandı ve 2001 yılında bu bölümden mezun oldu. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde İşletme Anabilim dalında yüksek lisans yaptı. 2004 yılında İçişleri Bakanlığı’nın açtığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 2005 yılında Bolu Valiliği emrinde Kaymakam Adayı olarak görevine başladı. 2006-2007 yılları arasında Balıkesir Balya İlçesi Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Bir yıl süreyle İngiltere’nin Leicester şehrinde yurt dışı stajını tamamladı. 92. Dönem Kaymakamlık kursunu bitirip, 2008-2010 yılları arasında Kırklareli Kofçaz İlçesinde, 2010-2012 yılları arasında Erzincan Otlukbeli İlçesinde, 2012-2015 yılları arasında Mardin Savur İlçesinde Kaymakamlık görevi yaptı. 2015 yılı Kaymakamlık Atama Kararnamesi ile Göksun ilçesine atanarak 01.08.2015 tarihi itibariyle görevine başladı ve ardından Gaziantep Vali Yardımcılığına atandı. 14 Temmuz 2020 tarihli Kaymakam atama kararnamesi ile Gerede Kaymakamlığına atandı. Cengiz Ayhan, evli ve bir çocuk babasıdır.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 11:11