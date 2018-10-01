Haber: BMA

İller Bankası Ankara Bölge Müdürü Levent Yanar, İller Bankası Yapım Uygulama Müdürü Cafer Bilgin ve Müteahhit Firma Yetkilileri ile birlikte Keçeli İçme Suyu çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Allar, Gerede İlçesinin gerek Yeniçağ’dan gerekse Yünlü Yaylalarından gelen su ile ihtiyacının karşılandığını belirterek şöyle dedi. ” İlçemiz içme suyu eksikliği şu anda yok. En büyük problem bu sular İlçemize getirilirken arazi yapısı sebebiyle pompalama sistemi nedeniyle aylık yaklaşık 150.000 TL elektrik maliyeti Belediyemize büyük külfet getiriyor. Belediyenin yıllık gelirinin 22 Milyon TL dolaylarında olduğunu belirten Mustafa Allar, bütçenin 3’te 1’lik kısmı kadar bir bedelle Keçeli Suyu’nu Gerede’ye getireceklerini ifade etti. Allar, Keçeli Suyu kendi cazibesiyle ilçeye geleceği için proje tamamlandığında yıllık 700 bin TL civarında bir paranın belediye kasasında kalacağını, bu önemli kaynakla büyük projelere imza atmaya devam edeceklerini vurguladı.

8 km.’lik hat kaldı

Keçeli Suyu Projesi’nde bugüne kadar ana maslak çalışmalarının tamamlandığı bilgisini veren Allar, “Keçeli Suyu Projesi’nin Yüzde 70’i tamamlandı. Çalışmaları hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Keçeli suyunu Gerede’ye 28 km.lik bir hatla getireceğiz. 20 km. lik hatta çalışmalar bitti, 8 km. lik hattı da tamamlayarak 2019 yılında Keçeli Suyu’nu ilçemizin musluklarından akıtacağız” dedi.

Gerede şişelenmiş su kalitesinde su içecek

Keçeli Suyu’nun yapılan analizlerde PH ve kalite noktasında Türkiye’nin en kaliteli suyu olduğunun ortaya çıktığını ve bu suyun şişelenebilir su olduğunu dile getiren Allar, “Keçeli Projesi yakında tamamlanacak. Kalan 8 km.lik hattın döşenmesinin ardından su kendi cazibesiyle ilçedeki depolara gönderilecek” dedi.

Suyun yarısı Keçeli’den

Keçeli Projesi’nde 30 yıllık bir mücadele sözkonusu çevre köy ve ilçelerle sınırdaş olan bir mevkideydi. Allar, “Bugün bu büyük sorunu çözerek boşa akan suyu değerlendiriyoruz. Keçeli’den şu anda yapılan ölçümlerde saniyede 20 ile 30 litre arasında su geliyor. Gerede’nin ihtiyacı olan su saniyede 50 litre civarında. Keçeli Suyu ile Yünlü Yaylası’ndan gelen suyun ilçeye yeteceğini düşünüyoruz. Ancak herhangi bir arıza ya da olumsuzluk durumlarında Yeniçağa’dan su teminine devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.