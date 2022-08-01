Gerede Koşusunda Ödüller Sahiplerini Buldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

8 kategoride gerçekleştirilen yarışmada, dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Gerede Belediyesi, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Gerede Rahvan Atçılar Kulübü İşbirliği ile organize edilen yarışlarda Baş 10.750 TL, Baş altı 8.500 TL, Büyük Orta 7.500 TL, Küçük Orta 6.500 TL, Dörtlü Tay 5.500 TL, Üçlü Tay 5.000 TL, İthal A 3.750 TL, İthal B 2.500 TL olmak üzere 8 kategoride ki ödüller sahiplerine takdim edildi. Ayrıca Deste ve İkili Tay kategorisinde dereceye giren yarışmacılara ödülleri Gerede Belediyesi tarafından takdim edildi. Yarışta Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun son çalıştayında alınan kurallar uygulandı.

Rahvan atlarını değerlendiren Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada; “Rahvan at, binicisini sarsmadan uzun mesafe kat edebilen at demektir. Eskiden savaşlarda bu atlar kullanılmıştır. Biz de bu geleneği ve kültürü yaşatmak için böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Amacımız dostluk bağlarını güçlendirmek ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ata sporumuzu tekrar canlandırmak. Programa AK Parti Bolu Milletvekilimiz Fehmi Küpçü, İlçe Kaymakamımız Cengiz Ayhan, AK Parti İlçe Başkanımız İsmail Çetin, Belediye Meclis Üyelerimiz, İl Genel Meclis Üyelerimiz, AK Parti İlçe Teşkilatımız, İlçe Jandarma Komutanımız, İlçe Emniyet Müdürümüz, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri ile beraber katıldık, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.