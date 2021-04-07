Gerede Meclisinde görev dağılımı

Haber: BMA

Salı günü gerçekleştirilen Gerede Belediye Meclisi toplantısında; Meclis Başkan vekilleri, Meclis divan katip üyeliği ile encümen üyeliği ve komisyon üyelikleri seçimleri yapıldı. Toplantıda gizli oy ile yapılan seçimlerin sonucuna göre belediye meclis üyelerinin görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Meclis 1. Başkanvekili: Ergün Çakır

Meclis 2. Başkanvekili: Bahri Esen

Meclis Kâtip Üyeleri: Uğur Kutlugün, Metin Turunç

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri: Ahmet Hamdi Coşkunyürek, Yılmaz Turçin, Muhsin Ayeroğlu

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri: Ergün Çakır, Uğur Kutlugün, Hasan Ekici

Arsa Satış Komisyonu Üyeleri: Bahri Esen, Elven Çelik, Ekrem İpek

Sosyal İşler Komisyonu Üyeleri: Metin Turunç, Lütfullah Yıldız, Eşref Şenol Töngemen

Encümen Üyeleri: Yılmaz Turçin, Elven Çelik

Turizm ve Tanıtım Komisyonu Üyeleri: Cihan Saraç, Ahmet Hamdi Çoşkunyürek, Durmuş Ali Berber

Gerede Organize Sanayi Bölgesi Üyeleri: Cihan Saraç, Bahri Esen

Toplantıda ayrıca 2020 Mali Yılı Faaliyet Raporunun ibrası, 2020 Mali Yılı Denetim Raporu hakkında bilgi verildi ve gündemdeki konular görüşüldü. 2020 Yılı Faaliyet Raporu ibrasında Belediye Başkanı Mustafa Allar koltuğu Meclis 1. Başkan Vekili Ergün Çakır’a bıraktı. 2020 Yılı Faaliyet Raporu 13 Kabul, 1 Ret ve 1 Çekimser Oyu verilerek kabul edildi. Toplantıda ayrıca Belediye Meclisi olarak 104 Emekli Amiralin hukuksuz gece yarısı bildirisine karşı da bir bildiri yayımlama kararı alındı.

Toplantı sonunda Belediye Başkanı Mustafa Allar Belediye Meclis Üyelerine teşekkür ederek “Aldığımız ve alacağımız kararların İlçemize, İlimize ve Ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.