Gerede Meslek Yüksekokulunda mezuniyet sevinci           

Haber: S. Özge Yücel

3 Haziran 2022 Cuma günü Gerede Belediyesi Melih Gökçek Kültür Merkezinde düzenlenen törene Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, İlçe Protokolü, Mülki ve İdari Amirler, Siyasi Parti Temsilcileri, Fakülte İdarecileri, Öğretim Üyeleri, Öğrenciler ve Aileleri katıldı.

Program ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Mustafa Allar; ’’Öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Turizm elçisi öğrencilerimizi her zaman bağrımıza bastık ve bundan sonra da bağrımıza basmaya devam edeceğiz. Her zaman öğrencilerimizin yanında olduğumuzu hatırlatmak isterim. Öğrencilerimizi yetiştiren anne babalarına ayrı ayrı teşekkür ederken, geleceğin öğrencilerimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Veliler ve öğrencilerin büyük sevinç yaşadığı mezuniyet töreninde, öğrencilerin mezuniyet belgeleri; Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, hocaları ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Akabinde; Kep atma töreni ve hatıra fotoğrafları çektirildi. Mezuniyet töreni; Gerede Belediyesi ve Gerede Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile veli ve öğrencilere yapılan yemek ikramıyla son buldu.