Gerede MYO’da üretim başladı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin (BAİBÜ), üniversite-sanayi iş birliğine katkı sağlamak amacıyla başlattığı proje ilk ürünlerini vermeye başladı. Dericilik sektörünün kalbi Gerede’de katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve istihdam projesi çalışmalarına başladı. Ünder Ayakkabı, Gerede Meslek Yüksekokulu’na bağlı saraciye atölyelerinde Bolu İŞKUR ve Gerede Halk Eğitim Merkezi ortaklığında gerçekleştirilen mesleki eğitim ve beceri geliştirme kursu kapsamında yürütülen projede yerli saya, ayakkabı, cüzdan ve kemer imalatına başlandı.

6 eğitmen ve ilk etapta istihdam edilen 23 kadın kursiyer ile başlayan imalat çalışmaları, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu İŞKUR Müdürü İsmail Yalçın, Gerede Milli Eğitim Müdürü Nizami Özalp ve Gerede Halk Eğitim Müdürü Nuri Babayiğit tarafından incelendi.

EKONOMİ VE İSTİHDAMA KATKI

Konuk heyete, Gerede Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ferudun Kaya ve Ünder Ayakkabı Firması kurucusu Ünal Şafak, imalat aşamaları ve istihdam çalışmaları hakkında bilgi verdi. Üniversitenin akademik birikimini, sanayicilerin tecrübeleriyle birleştirerek katma değeri yüksek ürünleri ekonomiye kazandırmak ve hem öğrencilere hem de yöre halkına istihdam sağlamak amacıyla gerçekleştirilen imalat çalışmalarında, deri ve deri ürünleri sektörünün talep ettiği iş gücü ihtiyacının karşılanması ve yerli üretimin artırılması hedefleniyor. 3 ay sürecek kursun sonunda kalifiye yetişmiş kadın kursiyerler, Gerede Meslek Yüksekokulu saraciye atölyelerinde, işçi statüsünde istihdam edilerek imalat çalışmalarına devam edecekler; eğitim süreci ve sonrasında asgari ücret alacaklar.

“NİHAYİ HEDEFİMİZ ÜRETİME VE İSTİHDAMA KATKI SUNMAK”

Rektör Alişarlı, projenin nihayi hedefine dair yaptığı açıklamada üniversite-sanayi işbirliği içinde yapılan projelerinde ana hedeflerinin, BAİBÜ’nün akademik altyapısı ile yerel ekonomiye destek sağlamak olduğunu vurguladı.

Alişarlı; “Bu projemiz içinde kursiyerlerimize, yaşam boyu öğrenme kapsamında tasarım ve girişimcilik üzerine eğitimler de verilecek. Kursiyerlerimiz KOSGEB destekleri alarak, evde üretimleri desteklenerek yerel ekonomiye katkı sağlamaları hedeflenmektedir. Bu önemli projeye katkı veren tüm paydaşlarımıza, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ve İŞKUR’a Bolumuza katkı sundukları için teşekkür ederim” dedi.