Haber; Ceylan Beykoz

Bir ihbarı değerlendiren jandarma istihbarat savcılıktan aldığı izin ile Gerede jandarma ilçe komutanlığıyla eş güdümlü olarak Gerede İlçesi Salur köyünde M. K. Adındaki şahsın piyasaya silah süreceği ihbarı üzerine M. K. yı takibe aldı. Piyasaya sürülmek üzereyken operasyon yapan jandarma M. K. ya ait araçta yaptıkları aramada 40 adet tüfek 64 adet çeşitli marka ve çapta silah n ile çok sayıda bıçağı başarılı bir operasyon ile yakaladı. M. K ya ait belirlenen bir aracın zulasın da köye getirildiği iddia edilen tüm silah ve bıçaklara el konuldu.

Yakalanan silahların yurt dışından ülkeye kaçak sokulduğunu ve M. K. İsimli şahsın Almanya’da da ikametgahı bulunduğunu belirleyen Jandarma geniş çaplı soruşturmaya devam ediyor. Operasyonun büyüyerek devam ettiği Gerede’de bulunan muhabirimiz olayı anbean takip ediyor. Haberin ayrıntıları netleştikçe okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.