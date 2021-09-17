Gerede Panayırı açıldı



Haber: Yasin Bilgi

Tabakhaneler mevkiinde kurulan panayırda, Bolu ve ilçeleriyle Türkiye'nin 25 ilinden gelen esnaf yıl boyunca yetiştirdikleri ürünleri satma fırsatı buluyor. Köylülerin yıl içinde yaptıkları ürünleri satarak kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için de bir fırsat olarak görülen panayırın en ilgi çeken ürünleri ise kaz eti, köy ekmeği ve keş oluyor. Yılda iki defa 15 gün arayla 3'er gün süren Gerede panayırının bu seneki ilk etabı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Bolu milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ın katıldığı törenle başladı.