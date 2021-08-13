Gerede Panayırı başlıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Pandemi nedeni ile geçtiğimiz yıl yapılamayan başlangıcı asırlar öncesine dayanan ve Türkiye’nin en büyük 5 panayırından biri olarak bilinen "Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı" tarihleri Gerede Belediyesi Meclis Kararı ile Eylül’ün 3.Cuması; yani ilk etabı 17-18-19 Eylül 2021, 2. Etabı ise 1-2-3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Panayır alanındaki dükkânların ise kurulma işlemi bitirilip encümen huzurunda ihaleleri Ağustos ve Eylül ayları içerisinde yapılacak.

Gerede’ye ekonomik yönden ve tanıtımı açısından panayırın büyük önem arz ettiğine değinen Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; "Geçmişi asırlar öncesine dayanan, başlangıç tarihi bilinmeyen panayırlarımıza ülkemizin her tarafından alıcı ve satıcılar gelmektedir. Tüm halkımızı Gerede’nin tabi güzelliklerini görmeye, panayırımız da; meşhur kızarmış kaz, şak şak helvası ve köfter yemeye davet ediyorum" dedi.

Dükkânların İhale Tarihi Belli Oldu

Başlangıç tarihi bilinmeyen, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan, Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı 17-18-19 Eylül 1. Panayır, 1-2-3 Ekim 2.Panayır olmak üzere 3+3 gün süreyle yapılacak.

26 Ağustos 2021 Perşembe günü Saat: 14.00’da Lunapark alanı, 1 Eylül 2021 Çarşamba günü Saat:14.00’da köfterciler, Saat:15.00’da kahvehaneler, Saat:15.15’de pastaneler, Saat:15.30’da tuvaletler, Saat:16.00’da lokantalar; Encümen huzurunda Gerede Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminatlarını ihale saatinden önce yatırarak dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kiralamaktan vazgeçenlerin geçici teminatları Belediyeye gelir kaydedilir.

Kiralanan Köfterci, Kahvehane, Pastane, WC, Lokanta dükkânları amacı dışında faaliyette bulunamaz.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

- İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, Dünyada ve Ülkemizde etkisini gösteren Covid-19 Koronavirüs Salgın hastalığı ile mücadele kapsamında yapılacak kısıtlamalar veya düzenlemeler nedeniyle Panayırların yapılamaması durumunda ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

- İhaleler yapılmış olsa bile Dünyada ve Ülkemizde etkisini gösteren Covid-19 Koronavirüs Salgın hastalığı ile mücadele kapsamında yapılacak kısıtlamalar veya düzenlemeler nedeniyle Panayırların yapılamaması durumunda ihaleler iptal olur ve isteklilerce İdareden herhangi bir hak ve talepte bulunamaz. İsteklilerin yatırmış olduğu ihale ile ilgili bedeller kendilerine gecikme zammı olmaksızın aynen iade edilir.

-İstekliler panayır süresi boyunca işyerlerinde kendileri ve müşterileri için (Covid-19) Koronavirüsle mücadele kapsamında alınması gereken tüm tedbir ve önlemleri almakla yükümlüdür. İstekli faaliyeti gereği gerekli olan hijyen maske ve mesafe gibi tedbirleri almak ve sağlamakla yükümlüdür. Bu konuda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı İdaremizden herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.