Gerede Panayırının 1.etabı bitti

Açılış törenine; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Yargıtay Üyesi Mehmet Yılmaz, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, İlçe Kaymakamı Cengiz Ayhan, Dörtdivan Kaymakamı Mustafa Batuhan Alpboğa, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çetin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yunus Demirses, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Şule Çevik, Kent Konseyi Başkanı Mehmet Çongar, BESOB Başkanı Tahir Gayret, Bolu İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri, MHP İlçe Başkan Vekili Bedrettin Erdem, AİBÜ Gerede Fakültesi Dekan V. Ferudun Kaya, Belediye Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri, İl İlçe Kurum Müdürleri, Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Teşkilat Başkanlığı yapan Amasya Milletvekilli Haluk İpek panayır alanını öğleden sonra ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mustafa Allar açılış konuşmasında "Geçmişi asırlar öncesine dayanan, başlangıç tarihi bilinmeyen panayırlarımıza ülkemizin her tarafından alıcı ve satıcılar gelmektedir. Bir evin ihtiyacı olan her şeyi bu panayırda bulabilmeleri mümkündür. Türkiye'nin her köşesinden, ilinden, ilçesinden gelen esnaflarımıza, alıcılara bol, bereketli, hayırlı kazançlar diliyorum, Geredemize hoş geldiniz" dedi. Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü ise yaptıkları konuşmasında Tarihi panayırların bu coğrafyanın bu kadim medeniyetin en önemli unsurlarından olduğunu, alıcılara ve satıcılara şimdiden helalinden hayırlı alışverişler dilediklerini ifade ettiler. İlçe Kaymakamı Cengiz Ayhan ise yaptığı konuşmasında “Geleneksel Panayırımız Gerede'mizin tanıtımı açısından da büyük bir öneme sahiptir. Türkiye’nin dört bir yanından gelen esnaflarımız, ziyaretçilerimiz gittikleri yerlerde mutlaka Gerede'mizden, Panayırımızdan, İlçemizin Doğal Güzelliklerinden, yöresel lezzetlerinden bahsederek birer gönüllü turizm elçisi olacaklardır” dedi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise yaptığı konuşmasında “Panayırların canlılığının Ülkemiz açısında güzel bir olgu olduğunun göstergesi. Türkiye’nin her yerinden alıcı ve satıcının buluşmasının da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Panayırların ülke genelinde sayısının çoğalması gerekir. Gerede Panayırlarının gelenekselliğini sürdürmesi çok anlamlı. Panayırların İlçemize, Bolumuza ve Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Gerede Müftüsü Yüksel Başkan tarafından yapılan açılış duasının ardından sembolik olarak kurdele kesildi. Yapılan ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla buluşuldu. Panayırın açılışına katılan protokol tarafından, Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın projeleri arasında yer alan ve yakın zamanda hizmete giren Esentepe Sosyal Tesisinin de sembolik olarak açılışı yapıldı ve sembolik açılışı yapılan Belediye Sosyal Tesis binasında kahvaltı organizasyonu gerçekleştirildi.

Panayırın 2. ve 3.Günü; TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Gayret, Gerede Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdullah Güler ve beraberlerinde ki heyet, Bolu Federasyonu Başkanımız Doç. Dr. Murat Doğanay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, GERKAV Başkanımız Ziya Kahraman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Mengen İlçe Başkanımız Arif Oktay Cantürk, Saltukova Belediye Başkanımız Âlim Genç panayıra gelerek Gerede Başkanı Mustafa Allar ile birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret ettiler.

PANAYIRDAN NOTLAR:

Basın Yayın Halkla İlişkiler ekipleri tarafından panayırın giriş ve çıkış noktalarına ayaklı dezenfektan ve maske konularak pandemi tedbirleri uygulandı. İlan masasından sık sık maske-mesafe ve hijyen duyurusu yapıldı.

Panayıra atılan asfalt vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Toplam 110.000 m2 alana kurulan panayırları 3 günde yüz binin üzerinde insan ziyaret etti. Şehrin girişinden panayır alanına olan 5 Km’lik mesafede uzun konvoylar oluştu.

Panayır alanında yaklaşık 1000 esnaf vardı. 3 gün süren Panayırda hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Panayırın 3. günü panayırın en yoğun ve kalabalık günü oldu. Panayırın 1. etabı herhangi bir olay ve olumsuz bir durum yaşanmadan sona erdi. Panayırların gözdesi her zaman ki gibi "Kızarmış Kaz, Şak Şak Helvası ve Köfter" oldu.

Panayırın son günü Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada; “ Pandemi nedeni ile 1 yıl ara verdiğimiz panayırımızdan hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın memnun kalması, bizleri de memnun etti. Ayrıca olumsuz bir durumun gerçekleşmemesinde emeği olan Emniyet mensuplarımıza, Jandarma mensuplarımıza, Sağlık mensuplarımıza ve Belediye personelime teşekkür ediyorum. Ekim ayındaki ikinci panayırımıza da tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.

Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırının 2. Etabı ise 01-02-03 Ekim tarihlerinde yapılacak.